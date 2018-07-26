В первом полугодии в Пекине снизилась концентрация РМ2,5

Пекин, 26 июля / Синьхуа / — В первой половине 2018 года средняя концентрация взвешенных частиц РМ2,5 в воздухе в Пекине составила 56 мкг/куб. м, что на 15,2 процента ниже показателя того же периода прошлого года. Об этом в четверг сообщили в Пекинском управлении охраны окружающей среды.

Это самый низкий уровень концентрации РМ2,5, зарегистрированный в названный отрезок времени. В первой половине текущего года в Пекине было зафиксировано восемь дней с серьезным загрязнением воздуха, что на девять дней меньше, чем в тот же период 2017 года.

По словам представителя Инспекционного подразделения Пекинского управления охраны окружающей среды Ван Янькуя, повысилась точность борьбы с загрязнением воздуха. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов использовали мобильные приложения для определения точного местонахождения некоторых загрязнителей. «Благодаря технической поддержке эффективность правоохранительных органов значительно возросла», — добавил чиновник.

По сообщению Пекинского управления охраны окружающей среды, в первой половине текущего года за загрязнение воздуха были выписаны штрафы в общем размере 106 млн юаней /15,7 млн долл. США /.