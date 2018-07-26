Кадры собак-мутантов голубого цвета удивили пользователей сети

На улицах индийского города Мумбаи в прошлом году появились собаки с голубым цветом шерсти — всему виной промышленные отходы

На кадрах видны бродячие собаки с голубым цветом шерсти. У некоторых он более тусклый и почти не заметен, у других — очень яркий и пугающий.

Удивительное видео — хамелеон на глазах меняет свой цвет

Сделала животных такими река Касади — сюда сбрасывают отходы все предприятия, располагающиеся вдоль нее. Из-за этого, по оценкам правозащитников, уровень загрязнения воды превышал безопасную норму в 13 раз.

Для собак же это место обычно является как спасением от жары, так и питьевым источником. Естественно, контакт с такой грязной и наполненной химикатами водой не сулит для них ничего хорошего.

Экологи считают, что пострадать от таких условий могут не только собаки, но и вся окружающая это место флора и фауна. К тому же они опасаются, что сильное загрязнение на протяжении долгого времени приведет к мутации животных.