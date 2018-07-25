Национальный парк «Вятка» создадут в Кировской области

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Национальный парк «Вятка», как ожидается, будет создан в Кировской области в рамках проекта Минприроды РФ «Экология». Об этом сообщила в среду на заседании правительства региона министр охраны окружающей среды области Алла Албегова.

"Кировская область много лет поднимала этот вопрос на разных площадках, в том числе в прошлом году в Совете Федерации , и получила поддержку. Сейчас Минприроды РФ формирует национальный проект «Экология», которым запланировано создать 24 новые особо охраняемые природные территории федерального значения, в том числе одну из них в Кировской области", — сказала она, не уточнив сроков реализации проекта.

По ее словам, в состав проектируемой территории национального парка предлагается включить три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский. В результате площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в области увеличится втрое. Создание парка «Вятка» станет новой основой для регулируемого туризма и отдыха, добавила министр.

Сейчас система особо охраняемых природных территорий Кировской области включает 199 территорий, в том числе одну федерального значения — заповедник «Нургуш».