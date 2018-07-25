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Национальный парк «Вятка» создадут в Кировской области
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Национальный парк «Вятка» создадут в Кировской области 

ТАСС 25 июля 2018
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Национальный парк «Вятка», как ожидается, будет создан в Кировской области в рамках проекта Минприроды РФ «Экология». Об этом сообщила в среду на заседании правительства региона министр охраны окружающей среды области Алла Албегова.
"Кировская область много лет поднимала этот вопрос на разных площадках, в том числе в прошлом году в Совете Федерации, и получила поддержку. Сейчас Минприроды РФ формирует национальный проект «Экология», которым запланировано создать 24 новые особо охраняемые природные территории федерального значения, в том числе одну из них в Кировской области", — сказала она, не уточнив сроков реализации проекта.
По ее словам, в состав проектируемой территории национального парка предлагается включить три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский. В результате площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в области увеличится втрое. Создание парка «Вятка» станет новой основой для регулируемого туризма и отдыха, добавила министр.
Сейчас система особо охраняемых природных территорий Кировской области включает 199 территорий, в том числе одну федерального значения — заповедник «Нургуш».
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