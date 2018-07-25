В Ярославской области чиновники собрались на природе, чтобы сохранить лес

Власти озаботились проблемой сохранения лесов

Власти пообещали жителям Ярославской области заняться лесами. И чтобы их сохранить они решили встретиться на природе. Вместе с экологами чиновники собрались под селом у села Шельшедом в Большесельском районе. Своё выездное заседание они назвали красивым словом «Лес».

— Вопросы сохранения лесов обязательно войдут в концепцию новой экологической политики региона, — пообещал модератор группы, начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих.

Посидели, поговорили. Решили, что будут собираться ещё. И не только друг с другом. В ближайшее время планируется совместное заседание групп «Лес» и «Обращение с отходами». Главный вопрос — борьба с незаконными свалками на землях лесного фонда.

На сегодняшний день лесами занято практически 50 процентов территории региона. В правительстве Ярославской области рассказали, что планы по лесовосстановлению в 2017 году выполнены на 100 процентов. Работы проведены на площади почти 6 тысяч гектаров, что равнозначно объемам вырубки.