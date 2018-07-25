Ещё
В Ярославской области чиновники собрались на природе, чтобы сохранить лес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области чиновники собрались на природе, чтобы сохранить лес 

76.ru 25 июля 2018
Фото: 76.ru
Власти озаботились проблемой сохранения лесов
Власти пообещали жителям Ярославской области заняться лесами. И чтобы их сохранить они решили встретиться на природе. Вместе с экологами чиновники собрались под селом у села Шельшедом в Большесельском районе. Своё выездное заседание они назвали красивым словом «Лес».
— Вопросы сохранения лесов обязательно войдут в концепцию новой экологической политики региона, — пообещал модератор группы, начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих.
Посидели, поговорили. Решили, что будут собираться ещё. И не только друг с другом. В ближайшее время планируется совместное заседание групп «Лес» и «Обращение с отходами». Главный вопрос — борьба с незаконными свалками на землях лесного фонда.
На сегодняшний день лесами занято практически 50 процентов территории региона. В правительстве Ярославской области рассказали, что планы по лесовосстановлению в 2017 году выполнены на 100 процентов. Работы проведены на площади почти 6 тысяч гектаров, что равнозначно объемам вырубки.
76.ru: последние новости
Превышая все пределы. Следственный комитет возбудил дело о пытках в ярославской колонии В Заволжском районе Ярославля на ходу загорелся автобус с пассажирами В ярославских школах поставят металлоискатели и введут электронные пропуска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком53
Появилось фото гибели авианосца США77
На «Нашествии» произошла трагедия165
Петросян: гора с плеч свалилась90
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение