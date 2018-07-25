Госдума ослабила экологический надзор за бизнесом

За деятельностью предпринимателей, которые ведут свою деятельность на природных объектах федерального и регионального уровней, будет следить только Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Ястребова, изменения предлагается внести в закон «Об охране окружающей среды». Установлено, что если природные объекты подлежат государственному экологическому надзору, то за ними следит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а если они подлежат региональному надзору, то их состояние контролируют региональные власти.

России 1200 юрлиц, осуществляющих свою деятельность на объектах и федерального, и регионального надзора. И получается, что их контролируют с двух уровней. Такие двойные проверки противоречат Закону «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Законопроект устанавливает, что если юрлицо работает на двух объектах, один из которых подлежит федеральному надзору, то следить за экологической безопасностью в этом случае будет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.