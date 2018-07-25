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Госдума ослабила экологический надзор за бизнесом
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Госдума ослабила экологический надзор за бизнесом 

Парламентская газета 25 июля 2018
Фото: Парламентская газета
За деятельностью предпринимателей, которые ведут свою деятельность на природных объектах федерального и регионального уровней, будет следить только Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Ястребова, изменения предлагается внести в закон «Об охране окружающей среды». Установлено, что если природные объекты подлежат государственному экологическому надзору, то за ними следит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а если они подлежат региональному надзору, то их состояние контролируют региональные власти.
В России 1200 юрлиц, осуществляющих свою деятельность на объектах и федерального, и регионального надзора. И получается, что их контролируют с двух уровней. Такие двойные проверки противоречат Закону «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей».
Законопроект устанавливает, что если юрлицо работает на двух объектах, один из которых подлежит федеральному надзору, то следить за экологической безопасностью в этом случае будет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
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