Госдума приняла в третьем чтении закон об особо охраняемых природных территориях

Государственная дума приняла закон об особо охраняемых природных территориях, сообщает «Утро.ру» . Депутаты согласовали в третьем, окончательном чтении поправки, защищающие уникальные лесные ресурсы от использования в чьих-то личных интересах.

Например, полностью исключён перевод в частную собственность участков земли на территории заповедников или нацпарков.

Кроме того, на территории национальных парков запрещено устраивать свалки, помещать отходы производства, создавать скотомогильники.

Также нельзя строить крупные спортивные сооружения на территории нацпарков.