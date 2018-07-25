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Госдума приняла в третьем чтении закон об особо охраняемых природных территориях
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Госдума приняла в третьем чтении закон об особо охраняемых природных территориях 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: RT на русском
Государственная дума приняла закон об особо охраняемых природных территориях, сообщает «Утро.ру». Депутаты согласовали в третьем, окончательном чтении поправки, защищающие уникальные лесные ресурсы от использования в чьих-то личных интересах.
Например, полностью исключён перевод в частную собственность участков земли на территории заповедников или нацпарков.
Кроме того, на территории национальных парков запрещено устраивать свалки, помещать отходы производства, создавать скотомогильники.
Также нельзя строить крупные спортивные сооружения на территории нацпарков.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится шесть новых особо охраняемых природных территорий.
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