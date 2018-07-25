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Система оперативного выявления свалок начнет работать в России до конца 2018 года
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Система оперативного выявления свалок начнет работать в России до конца 2018 года 

ТАСС 25 июля 2018
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа» начнет работать во всех регионах РФ до конца 2018 года. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.
"В 2018 году на всей территории страны в рамках национального проекта по экологии будет введена информационная система оперативного выявления свалок, которая позволит более четко структурировать отношения между властью и людьми", — сказал Храмов на заседании комитета аграрно-продовольственной политики и природопользованию в Совете Федерации.
Он добавил, что до 2024 года Минприроды планирует создать более 20 особо охраняемых природных территорий.
В рамках проекта «Экология» реализуются следующие федеральные программы: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2 класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».
Нацпроект осуществляется в рамках указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года.
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