Нашествие диких лис зафиксировали в Москве

24 июля недалеко от станции метро «Тульская» столичные жители увидели лису. Появление этого дикого животного в черте города — далеко не единственный случай.

Лисы действительно стали чаще появляться в городе. Об этом свидетельствуют не только многочисленные видео в интернете, но и большое количество звонков, поступающих на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— У нас очень много сообщений. Почти 70 процентов — это сообщения о лисах. Сейчас мы анализируем 2018 год и пока не считаем это проблемой, — рассказал глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

По словам специалистов, множество лисиц в городской черте свидетельствует о том, что животные не находятся на грани исчезновения. Выйти к людям они могли из-за недостатка кормовой базы.