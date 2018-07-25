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Нашествие диких лис зафиксировали в Москве
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Нашествие диких лис зафиксировали в Москве 

Вечерняя Москва 25 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
24 июля недалеко от станции метро «Тульская» столичные жители увидели лису. Появление этого дикого животного в черте города — далеко не единственный случай.
Лисы действительно стали чаще появляться в городе. Об этом свидетельствуют не только многочисленные видео в интернете, но и большое количество звонков, поступающих на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
— У нас очень много сообщений. Почти 70 процентов — это сообщения о лисах. Сейчас мы анализируем 2018 год и пока не считаем это проблемой, — рассказал глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По словам специалистов, множество лисиц в городской черте свидетельствует о том, что животные не находятся на грани исчезновения. Выйти к людям они могли из-за недостатка кормовой базы.
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