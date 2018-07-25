В Калининградской области создали 28 особо охраняемых природных территорий 

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологи региона Олег Ступин.
Он отметил, что государственная программа «Окружающая среда» состоит из нескольких подпрограмм, среди которых — развитие водохозяйственного комплекса, обращение с отходами, природоохранная деятельность, развитие лесного хозяйства.
«По состоянию на июль 2018 года во взаимодействии с администрациями муниципальных образований в регионе было создано 28 особо охраняемых природных территорий местного значения — городских и поселковых парков культуры и отдыха общей площадью 197,8 гектара», — рассказал Ступин.
По его словам, в настоящее время ведомство проводит работу по приданию охранного статуса ещё пяти объектам.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится шесть новых особо охраняемых природных территорий.