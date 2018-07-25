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Минприроды РФ: ликвидация городских свалок — приоритетная задача
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Минприроды РФ: ликвидация городских свалок — приоритетная задача 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совершенствование системы управления отходами станет основным направлением работы в рамках национального проекта «Экология». Об этом заявил на рабочей встрече в профильном комитете Совета Федерации заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
Он отметил, что это позволит достигнуть наилучших показателей работы отрасли, когда 80% образующихся отходов будет перерабатываться и использоваться вторично, а захоронение отходов минимизируется.
Реализация нацпроекта позволит решить главную задачу — повысить качество жизни граждан за счет эффективной охраны окружающей среды.
"Реализация национального проекта «Экология» является самым важным направлением работы министерства на ближайшие шесть лет", — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.
По его словам, ведомство рассматривает ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, прежде всего городских свалок, как приоритетную задачу. На первом этапе планируется ликвидировать 191 городскую свалку, а в дальнейшем обеспечивать исключение случаев нелегального захоронения отходов.
Не допустить формирования свалок, по расчетам Минприроды РФ, позволит развитие электронной системы экологического контроля «Наша природа». Система обеспечит эффективное взаимодействие между гражданами и органами федерального и регионального экологического надзора для борьбы с нелегальными свалками. Кроме того, ведомство внесло в правительство законопроект о создании федеральной системы управления опасными отходами I и II класса опасности.
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