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В Ингушетии расчистили туристический маршрут «К Ляжгинскому водопаду»
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В Ингушетии расчистили туристический маршрут «К Ляжгинскому водопаду» 

ТАСС 25 июля 2018
МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Комитет Ингушетии по туризму совместно с волонтерами экологического отряда «ЭКО-ДОЗОР» провел субботник на территории туристического маршрута «К Ляжгинскому водопаду». Уборка экологической тропы является одним из заданий-условий участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут», сообщает пресс-служба комитета по туризму.
Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах РФ в два этапа — заочный и очный. От Ингушетии в конкурсе участвуют две команды.
"Одно из заданий конкурса — проведение субботника на экологической тропе, а цель субботника — привлечение внимания общественности к созданию и развитию экологических троп, улучшение экологической обстановки в популярных местах отдыха. Обе команды-участницы очистили от бытового и природного мусора маршрутную тропу «К Ляжгинскому водопаду», которая была благоустроена в 2012 году, и с тех пор является излюбленным местом жителей и гостей республики", — приводит пресс-служба слова ведущего специалиста комитета Марем Оздоевой.
По итогам Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» будут отобраны три команды-победителя конкурса, которых наградят туристической поездкой в один из регионов России. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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