В Ингушетии расчистили туристический маршрут «К Ляжгинскому водопаду»

МАГАС , 25 июля. / ТАСС /. Комитет Ингушетии по туризму совместно с волонтерами экологического отряда «ЭКО-ДОЗОР» провел субботник на территории туристического маршрута «К Ляжгинскому водопаду». Уборка экологической тропы является одним из заданий-условий участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут», сообщает пресс-служба комитета по туризму.

Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах РФ в два этапа — заочный и очный. От Ингушетии в конкурсе участвуют две команды.

"Одно из заданий конкурса — проведение субботника на экологической тропе, а цель субботника — привлечение внимания общественности к созданию и развитию экологических троп, улучшение экологической обстановки в популярных местах отдыха. Обе команды-участницы очистили от бытового и природного мусора маршрутную тропу «К Ляжгинскому водопаду», которая была благоустроена в 2012 году, и с тех пор является излюбленным местом жителей и гостей республики", — приводит пресс-служба слова ведущего специалиста комитета Марем Оздоевой.