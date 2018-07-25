Более 20 особо охраняемых природных зон планирует создать Минприроды РФ до 2024 г.

Более 20 особо охраняемых природных зон планирует создать к 2024 г. министерство природных ресурсов и экологии РФ . Об этом сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на встрече с членами Совета Федерации, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Отдельной задачей Минприроды является формирование, сохранение дикой природы и сохранение биоразнообразия. В рамках национального проекта и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия в России» до 2024 г. планируется создать 24 новые особо охраняемые природные территории», — сказал Д. Храмов.

Он добавил, что на этих территориях планируется развивать инфраструктуру, повышать привлекательность для туризма, содействовать репродукции диких видов животных.