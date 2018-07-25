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Более 20 особо охраняемых природных зон планирует создать Минприроды РФ до 2024 г.
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Более 20 особо охраняемых природных зон планирует создать Минприроды РФ до 2024 г. 

Агентство «Москва» 25 июля 2018
Более 20 особо охраняемых природных зон планирует создать к 2024 г. министерство природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на встрече с членами Совета Федерации, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
«Отдельной задачей Минприроды является формирование, сохранение дикой природы и сохранение биоразнообразия. В рамках национального проекта и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия в России» до 2024 г. планируется создать 24 новые особо охраняемые природные территории», — сказал Д. Храмов.
Он добавил, что на этих территориях планируется развивать инфраструктуру, повышать привлекательность для туризма, содействовать репродукции диких видов животных.
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