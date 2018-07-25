Минприроды РФ планирует запустить систему оперативного выявления свалок

Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует запустить информационную систему оперативного выявления свалок. Об этом сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на встрече с членами Совета Федерации, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«В 2018 г. на всей территории страны в соответствии с национальным проектом будет введена информационная система оперативного выявления свалок, которая позволит более четко структурировать отношения между властью и людьми», — сказал Д. Храмов.

Он добавил, что в рамках национального проекта планируется к 2024 г. ликвидировать накопленные отходы и городские свалки, выявленные на 1 января 2018 г.

«Уже сейчас выявлена 191 такая свалка. И работа продолжится на территории всей страны, чтобы не допускать новых образований», — пояснил Д. Храмов.

Также, по его словам, в целях создания системы обращения с опасными отходами планируется внести законопроект в Госдуму

«Законопроект о системе обращения с опасными отходами скоро поступит на площадку федерального собрания. Имеются в виду отходы первого и второго класса», — сказал Д. Храмов.