Защиту особо охраняемых природных территорий усилят

Законом предусматривается запрет перевода особо охраняемых территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства. При этом вводится запрет на размещение на территории национальных парков скотомогильников и свалок, а также на строительство спортивных сооружений. Как пояснял ранее Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов , со дня вступления нововведений в силу на территориях нацпарков будет запрещено новое строительство горнолыжных сооружений, канатных дорог и т. д.

Вводится строгий запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, которые расположены в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы, которые находятся в границах особо охраняемых территорий, находятся в федеральной собственности.

Владимир Бурматов, выступая на пленарном заседании, заявил, что принятие этого закона — это пример того, что новые форматы и новые подходы, которые начала использовать Государственная Дума седьмого созыва, показывают свою эффективность.

«В числе таких подходов — широкое экспертное обсуждение законопроектов с профессионалами. Потому что три года ряд ведомств внутри Правительства не могли договориться друг с другом по поводу поправок. Мы это сделали за два месяца, проведя широкое обсуждение с экспертами, экологами и директорами особо охраняемых природных территорий», — сказал парламентарий.

Кроме того, законом предусматривается преобразование в национальные парки следующих государственных природных заповедников: Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Столбы», государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский». Также устанавливается порядок такого преобразования и запрет на изменение границ указанных заповедников в процессе их преобразования.

Также устанавливается, что посещение физлицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.

Физлица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату, порядок определения которой, а также случаи освобождения от нее устанавливаются Правительством РФ . Пребывание физлиц на территории нацпарка допускается только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего его управление, или ФОИВа, в ведении которого он находится, за исключением случаев пребывания физлиц, являющихся работниками федерального государственного бюджетного учреждения, должностных лиц ФОИВа, в ведении которого он находится, физлиц, проживающих на территории национального парка, в т. ч. лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Доходило раньше до маразма. Людей, которые там по триста лет живут, у которых там все родственники живут, — их заставляли платить за вход на эту территорию. Но именно этот закон это снимает», — подчеркнул Владимир Бурматов. Он отметил, что при работе над текстом этого документа удалось найти баланс между защитой особо охраняемых природных территорий и защитой граждан, которые проживают в границах этих территорий.