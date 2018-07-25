Ещё
Дух Заполярья. Экологический маршрут на Ямале рассчитают до миллиметра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дух Заполярья. Экологический маршрут на Ямале рассчитают до миллиметра 

ИА Север-Пресс 25 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 25 июля, экологическая организация «Зелёная Арктика» даст старт молодёжной научно-исследовательской экспедиции «Дух Заполярья». В ней примут участие экологи, картографы, медики, фотографы и геодезисты из Москвы, Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.
Им предстоит подробно изучить геологию острова в горной реке Собь. Они создадут его подробную карту, спроектируют базовую инфраструктуру, рассчитают допустимую экологическую нагрузку на остров. Речь идет, например, о количестве человек, оптимальном для одного заезда, оборудовании возможных переправ. В будущем здесь планируют создать постоянный многофункциональный лагерь, с которого будут начинаться экологические маршруты, в том числе к метеостанции на горном массиве Рай-Из «Высота 868».
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, также здесь экологическая организация «Зелёная Арктика» проведет невероятную пятидневную гонку приключений, участников ждёт примерно 100 искусственных и естественных препятствий.
ИА Север-Пресс: последние новости
Рояль в кустах. Неожиданные находки ждали надымских газовиков на субботнике Дмитрий Кобылкин: С 2019 года будет сформирована система управления отходами «А теперь вы к нам». Флаг Лабытнанги проехал по Крымскому мосту
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком54
Появилось фото гибели авианосца США79
На «Нашествии» произошла трагедия165
Петросян: гора с плеч свалилась90
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение