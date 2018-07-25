Дух Заполярья. Экологический маршрут на Ямале рассчитают до миллиметра

Сегодня, 25 июля, экологическая организация «Зелёная Арктика» даст старт молодёжной научно-исследовательской экспедиции «Дух Заполярья». В ней примут участие экологи, картографы, медики, фотографы и геодезисты из Москвы , Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

Им предстоит подробно изучить геологию острова в горной реке Собь. Они создадут его подробную карту, спроектируют базовую инфраструктуру, рассчитают допустимую экологическую нагрузку на остров. Речь идет, например, о количестве человек, оптимальном для одного заезда, оборудовании возможных переправ. В будущем здесь планируют создать постоянный многофункциональный лагерь, с которого будут начинаться экологические маршруты, в том числе к метеостанции на горном массиве Рай-Из «Высота 868».

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, также здесь экологическая организация «Зелёная Арктика» проведет невероятную пятидневную гонку приключений, участников ждёт примерно 100 искусственных и естественных препятствий.