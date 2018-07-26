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В Тюмени запустят один из крупнейших в РФ мусоросортировочных заводов
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В Тюмени запустят один из крупнейших в РФ мусоросортировочных заводов 

Rambler News Service 26 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Один из крупнейших заводов по сортировке мусора запустят в Тюмени в августе, [пишет] (https://ura.news/news/1052344229) URA.RU.
Мощность нового завода составит 350 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену, он позволит снизить до 60% поток отходов, направляемых на полигон.
На заводе будет создано 300 рабочих мест, всем сотрудникам предоставят средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также обучение за счет компании.
Издание отмечает, что в настоящее время работы по подготовке площадок для строительства мусоросортировочных заводов ведутся в Тобольске и Ишиме. Их мощности составят 40 тыс. и 25 тыс. тонн отходов в год соответственно.
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