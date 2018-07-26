В Тюмени запустят один из крупнейших в РФ мусоросортировочных заводов

Один из крупнейших заводов по сортировке мусора запустят в Тюмени в августе, [пишет] (https://ura.news/news/1052344229) URA.RU.

Мощность нового завода составит 350 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену, он позволит снизить до 60% поток отходов, направляемых на полигон.

На заводе будет создано 300 рабочих мест, всем сотрудникам предоставят средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также обучение за счет компании.