В Тюмени запустят один из крупнейших в РФ мусоросортировочных заводов 

Один из крупнейших заводов по сортировке мусора запустят в Тюмени в августе, [пишет] (https://ura.news/news/1052344229) URA.RU.
Мощность нового завода составит 350 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену, он позволит снизить до 60% поток отходов, направляемых на полигон.
На заводе будет создано 300 рабочих мест, всем сотрудникам предоставят средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также обучение за счет компании.
Издание отмечает, что в настоящее время работы по подготовке площадок для строительства мусоросортировочных заводов ведутся в Тобольске и Ишиме. Их мощности составят 40 тыс. и 25 тыс. тонн отходов в год соответственно.