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Челябинской свалки не оказалось в государственном реестре
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Челябинской свалки не оказалось в государственном реестре 

АиФ 25 июля 2018
Фото: АиФ
Уже с 26 июля на 90 суток может быть приостановлена работа Челябинской городской свалки, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Ожидается, что такое решение по иску прокурора города вынесет Центральный районный суд Челябинска. Ранее в ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности МУП «ГорЭкоЦентр». Предпрятие незаконно складировало отходы производства и твердые бытовые отходы на земельном участке общей площадью 741 тысяча 167 кв.метров, который в установленном порядке не был включен в государственный реестр объектов размещения отходов.
Также выявлены факты незаконного размещения отходов производства и потребления на территории Челябинской городской свалки муниципальными учреждениями и организациями. В частности, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», имеющее с ООО «Полигон твердых бытовых отходов» договор оказания услуг по размещению отходов на территории полигона «Полетаево», осуществляет вывоз отходов производства и потребления для последующего складирования на территорию Челябинской городской свалки. Это создает дополнительную нагрузку на экосистему, и усугубляет и без того неблагоприятную экологическую обстановку в Челябинске.
Главе города Евгению Тефтелеву прокуратурой Челябинска внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. До этого фигурантами уголовного дела стали директор МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин и директор занимающейся вывозом мусора в рамках муниципального контракта компании «Титаник» Эдуард Секисов. Расположенную в черте Челябинска городскую свалку предполагалось закрыть с первого июля 2018 года, затем срок прекращения работы полигона перенесли на первое сентября. К моменту проведения в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС территория городской свалки должна быть рекультивирована.
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