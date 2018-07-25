Челябинской свалки не оказалось в государственном реестре

Уже с 26 июля на 90 суток может быть приостановлена работа Челябинской городской свалки, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Ожидается, что такое решение по иску прокурора города вынесет Центральный районный суд Челябинска . Ранее в ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности МУП «ГорЭкоЦентр». Предпрятие незаконно складировало отходы производства и твердые бытовые отходы на земельном участке общей площадью 741 тысяча 167 кв.метров, который в установленном порядке не был включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

Также выявлены факты незаконного размещения отходов производства и потребления на территории Челябинской городской свалки муниципальными учреждениями и организациями. В частности, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», имеющее с ООО «Полигон твердых бытовых отходов» договор оказания услуг по размещению отходов на территории полигона «Полетаево», осуществляет вывоз отходов производства и потребления для последующего складирования на территорию Челябинской городской свалки. Это создает дополнительную нагрузку на экосистему, и усугубляет и без того неблагоприятную экологическую обстановку в Челябинске.