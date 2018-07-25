Более 60 школьников посетят в этом году эколагерь Тебердинского заповедника в КЧР

ЧЕРКЕССК , 25 июля. / ТАСС /. Летний детский экологический лагерь «Лесной кордон» на базе Тебердинского природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии (КЧР) примет в этом году более 60 школьников из Ростовской области , сообщил в среду ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.

"В нашем экологическом лагере в этом году отдохнут, будут заниматься научными изысканиями более 60 школьников из Ростова — это учащиеся, ориентированные на биологические, географические и экологические направления. Организовано две смены, вторая начнется 30 июля. Участниками второго потока станут более 30 ребят", — сказал Текеев.

Лагерь работает более 15 лет и организован в рамках эколого-просветительской деятельности заповедника. Для школьников проводятся семинары, лекции, практические занятия и мастер-классы, а также экскурсии по достопримечательностям КЧР.

Этим летом на территории заповедника также работает лагерь для эковолонтеров «Экодемия», участники которого занимаются благоустройством туристических маршрутов и вольерного комплекса. Ожидается, что лагерь за три потока примет более 80 добровольцев из разных регионов России старше 18 лет.