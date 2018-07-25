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Более 60 школьников посетят в этом году эколагерь Тебердинского заповедника в КЧР
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Более 60 школьников посетят в этом году эколагерь Тебердинского заповедника в КЧР 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 25 июля. /ТАСС/. Летний детский экологический лагерь «Лесной кордон» на базе Тебердинского природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии (КЧР) примет в этом году более 60 школьников из Ростовской области, сообщил в среду ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.
"В нашем экологическом лагере в этом году отдохнут, будут заниматься научными изысканиями более 60 школьников из Ростова — это учащиеся, ориентированные на биологические, географические и экологические направления. Организовано две смены, вторая начнется 30 июля. Участниками второго потока станут более 30 ребят", — сказал Текеев.
Лагерь работает более 15 лет и организован в рамках эколого-просветительской деятельности заповедника. Для школьников проводятся семинары, лекции, практические занятия и мастер-классы, а также экскурсии по достопримечательностям КЧР.
Этим летом на территории заповедника также работает лагерь для эковолонтеров «Экодемия», участники которого занимаются благоустройством туристических маршрутов и вольерного комплекса. Ожидается, что лагерь за три потока примет более 80 добровольцев из разных регионов России старше 18 лет.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.
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