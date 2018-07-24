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За выброс загрязняющих веществ, фирму в Гатчине оштрафовали на 180 тысяч
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За выброс загрязняющих веществ, фирму в Гатчине оштрафовали на 180 тысяч 

Ivyborg.ru 24 июля 2018
Комитет экологического надзора Ленобласти рассмотрел материалы межрайонной природоохранной прокуратуры. В результате за загрязнение воздуха было привлечено к ответственности ООО «Партнер».
Производство компании расположено на Пешкинском шоссе. Фирма осуществляет эксплуатацию нежилых помещений. Дли их отопления используется газовая котельная. В результаты работы предприятия производится загрязнение воздуха.
Выяснилось, что предприятие работает с нарушением норматива предельно допустимых выбросов. А это противоречит федеральному законодательству. За правонарушения компания была оштрафована.
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