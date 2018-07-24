В Ленинградской области за неделю стало меньше на 199 свалок

За неделю с 16 по 23 июля комитет госэконадзора Ленобласти провел 58 проверок. В результате заведено 17 административных дел, и выписано 15 штрафов.

Как сообщает пресс-служба комитета, общая сумма штрафов достигла 585 тыс. рублей. Согласно информации поступившей из районных администраций, за неделю уничтожено 199 нелегальных свалок. Их объём более 9,5 куб.м.

Больше всего мусора убрали в Выборгском районе. Там было 63 ненужных свалки. В Приозерском районе их было 39. Там же были и самые большие несанкционированные свалки. С улицы Большой Каменное в Выборге вывезли порядка 500 кубов мусора. В Некрасовском лесничестве убрали 400 куб.м. отходов.

Отмечается, что работа руководителей районов оценивается по «Рейтингу 47». Эта шкала состоит из 47 пунктов. Ликвидация незаконных свалок, это один из показателей.