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Три челябинских предприятия оштрафованы за вредные выбросы в атмосферу
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Три челябинских предприятия оштрафованы за вредные выбросы в атмосферу 

ТАСС 24 июля 2018
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Штрафы от 20 до 50 тысяч рублей заплатят компании «Челябинский завод специнструмента», «Изоролл» и «МТК-Урал» за выбросы вредных веществ в атмосферу без разрешительных и нормативных документов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
"Челябинская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения закона об охране атмосферного воздуха в деятельности трех предприятий: ООО «Изоролл», ООО «МТК— Урал», ООО «Челябинский завод специнструмента».
По итогам проверки все три предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому. Также на «Изоролл» и «МТК— Урал» наложены штрафы по 30 тыс. рублей каждому", — пояснили ТАСС в пресс-службе.
Как следует из материалов областной прокуратуры, оштрафованные компании работали без проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, без разрешения на выбросы, без производственного контроля. Кроме того, они не согласовали объемы сокращения выбросов на периоды неблагоприятных метеоусловий.
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