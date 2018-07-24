Три челябинских предприятия оштрафованы за вредные выбросы в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК , 24 июля. / ТАСС /. Штрафы от 20 до 50 тысяч рублей заплатят компании «Челябинский завод специнструмента», «Изоролл» и «МТК-Урал» за выбросы вредных веществ в атмосферу без разрешительных и нормативных документов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областной прокуратуры

"Челябинская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения закона об охране атмосферного воздуха в деятельности трех предприятий: ООО «Изоролл», ООО «МТК— Урал», ООО «Челябинский завод специнструмента».

По итогам проверки все три предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому. Также на «Изоролл» и «МТК— Урал» наложены штрафы по 30 тыс. рублей каждому", — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Как следует из материалов областной прокуратуры, оштрафованные компании работали без проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, без разрешения на выбросы, без производственного контроля. Кроме того, они не согласовали объемы сокращения выбросов на периоды неблагоприятных метеоусловий.