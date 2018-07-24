Только коренные народы России смогут жить в национальных парках

Госдума примет закон о запрете передавать земли национальных парков в частную собственность. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».

Глава думского Комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что охраняемые природные территории России запретят передавать в частную собственность или переводить их в другую категорию разрешённого использования земель. К примеру, регистрировать заповедники как земли лесного фонда.

«Заповедники, национальные парки, заказники и другие, чтобы на них никто не покушался, в том числе бизнесмены, которые пытаются завладеть этими землями и что-то на них построить», — объяснил Бурматов.

Также будет запрещено создавать скотомогильники, устраивать свалки промышленных и бытовых отходов, строить спортивные площадки. Таким образом, законопроект создаст условия для проживания коренных многочисленных народов на охраняемых территориях.

Отмечается, что к охраняемым природным территориям относятся — заповедники, заказники, национальные, ботанические и дендрологические парки.