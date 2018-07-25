Ещё
В Челябинске наказали еще трех загрязнителей атмосферы.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске наказали еще трех загрязнителей атмосферы. 

АиФ 25 июля 2018
Фото: АиФ
В ходе проведенной Челябинской природоохранной прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлены нарушения в ООО «Изоролл», ООО «МТК-Урал» и ООО «Челябинский завод специнструмента», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Доказано, что предприятия работали, не имея проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без проведения контроля на источниках выбросов. Промышленники также не предпринимали мер для сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий. Заявки о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду в региональное министерство экологии предприятия подали только в ходе прокурорской проверки.
В отношении юридических лиц природоохранный прокурор Челябинска возбудил дела об административных правонарушениях. Предприятия привлечены к административной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому, по статье 8.46 КоАП РФ ООО «Изоролл» и ООО «МТК-Урал» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждое, ООО «ЧЗСИ» отделалось предупреждением.
Директорам предприятий-загрязнителей природоохранный прокурор внес представления об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства.
АиФ: последние новости
В Челябинской области появится новый памятник природы Как живётся инвалидам в Челябинской области? Куда исчез колорадский жук?
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком52
Появилось фото гибели авианосца США76
На «Нашествии» произошла трагедия165
Петросян: гора с плеч свалилась89
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение