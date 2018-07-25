В Челябинске наказали еще трех загрязнителей атмосферы.

В ходе проведенной Челябинской природоохранной прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлены нарушения в ООО «Изоролл», ООО «МТК-Урал» и ООО «Челябинский завод специнструмента», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Доказано, что предприятия работали, не имея проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без проведения контроля на источниках выбросов. Промышленники также не предпринимали мер для сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий. Заявки о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду в региональное министерство экологии предприятия подали только в ходе прокурорской проверки.

В отношении юридических лиц природоохранный прокурор Челябинска возбудил дела об административных правонарушениях. Предприятия привлечены к административной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому, по статье 8.46 КоАП РФ ООО «Изоролл» и ООО «МТК-Урал» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждое, ООО «ЧЗСИ» отделалось предупреждением.

Директорам предприятий-загрязнителей природоохранный прокурор внес представления об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства.