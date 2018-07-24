В России может появиться новая система обеззараживания опасных медотходов

Медицинские отходы могут разрешить везти на полигоны, предварительно обработав и обеззаразив их, а взяться за эти работы разрешат только лицензированным компаниям. Такие предложения выдвинул для рассмотрения заинтересованными ведомствами глава Комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов

По его мнению, необходимо устранить законодательные пробелы, которые касаются утилизации отходов от строительства, медицинских, промышленных и сельско-хозяйственных отходов. На сегодняшний день медицинские отходы запрещено отправлять на полигон, и это вполне логично, так как из больниц утилизируют опасные вещества, пояснил Владимир Бурматов. Но, по его мнению, нужно найти подход, при котором, с одной стороны, отходы не будут представлять опасность для окружающей среды, а с другой — их будет куда везти.

«Сегодня их просто сваливают в овраги в лесу, и это становится серьёзной проблемой. Ведь это и патологоанатомические отходы, и инфицированные, и даже радиационные — из рентгеновских кабинетов», — рассказал он « Парламентской газете ».

По данным Комитета по экологии, таких отходов в России образуется два миллиона тонн в год. Поэтому предлагается предусмотреть систему, при которой медицинский «мусор» будет обезвреживаться, переводиться в отходы четвёртого и пятого классов опасности, а после этого захораниваться на полигонах или перерабатываться.

«Например, их можно обдать паром очень высокой температуры, поместить в аналог шредера, где они превратятся в однородную массу, сформировать из них кубы, и потом захоронить таким образом, чтобы они не отравляли окружающую среду. Это один из вариантов», — сказал депутат. Также необходимо ввести лицензирование структур, которые занимаются перевозкой и обеззараживанием медицинских отходов, чтобы этим могли заниматься только проверенные компании, убеждён он.

Ещё одно направление, где допущен пробел в законодательстве, по мнению парламентария — это утилизация отходов строительства и сноса. Сейчас остатки снесённых пятиэтажек везут на полигоны, хотя там содержатся полезные фракции, пригодные для вторичного использования. Для решения проблемы нужно обратить внимание на понятийный аппарат, считает Бурматов, и ввести в законодательство термин «вторичное сырьё».

Минприроды, «Многие промышленные предприятия готовы перерабатывать вторичное сырьё, но не могут запустить его в переработку, потому что по классификатору оно проходит как отходы», — пояснил парламентарий. Эти предложения депутаты Комитета по экологии обсуждают с представителями Минздрава Минстроя , Росприроднадзора и Роспотребнадзора . «Ждём инициатив от ведомств, и очень рассчитываю, что в течение следующего политического года начиная с сентября они их подготовят», — сказал Владимир Бурматов.

Кроме перечисленных вопросов планируется рассмотреть законодательство в отношении сельскохозяйственных отходов, например, помёта, который, будучи сваленным в кучи, привлекает в поселения тучи мух, и крупногабаритных отходов, например, выброшенных во дворы диванов, заключил депутат.