Активисты «Города первых» прокатились по Чусовой и почистили реку от мусора

30 активистов общественной организации «Город первых» приняли участие во втором экологическом сплаве по реке Чусовой. Целью путешествия по реке стала чистка важнейшей водной артерии Среднего Урала.

Напомним, первую акцию на воде «Город первых» сделал месяц назад: тогда было решено, что чистку реки волонтеры будут утраивать ежемесячно до конца сезона.

Во время второго сплава было собрано несколько десятков мешков мусора только на участке между деревнями Каменка и Трёка, которые находятся под Первоуральском . Активисты «Города первых» очистили от мусора более пяти туристических стоянок, выловили из воды по пути следования пластиковые бутылки, пакеты и автомобильные покрышки. Весь собранный мусор был погружен в деревне Трёка в специальный грузовой автотранспорт для дальнейшей утилизации.

«Организация «Город первых» создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Рады, что наши инициативы находят отклик у уральцев. К природоохранным акциям присоединяется все большее количество волонтеров, и это жители не только Первоуральска, но и столицы Урала. Уверен, что общими усилиями мы улучшим экологическую ситуацию», — отметил координатор «Города первых» Евгений Крылов

Вскоре волонтеры приступят к очередному проекту — восстановлению «Ротонды» в Первоуральске. Напомним, ранее «Город первых» провел масштабный субботник в окрестностях беседки, на котором активисты тоже собрали килограммы мусора. Совсем скоро «Ротонду» покрасят

Организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске ( Свердловская область ). Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Фото: пресс-служба ПНТЗ