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В Челябинске на закрытую городскую свалку до сих пор выгружают мусор
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В Челябинске на закрытую городскую свалку до сих пор выгружают мусор 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: 74.ru
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Три муниципальных предприятия Челябинска продолжают свозить мусор на городскую свалку, несмотря на то, что объект закрыт с начала июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что поэтапное закрытие челябинской городской свалки началось с 1 июля. С этой даты все бюджетные организации Челябинска обязаны утилизировать свой мусор на полигоне близ поселка Полетаево. С 1 сентября на полигоне должен начаться процесс рекультивации.
"Были проведены проверки, во время которых выявлены три факта того, что муниципальные организации продолжают свозить свой мусор на челябинскую городскую свалку, которая является незаконной и уже переполнена отходами, — сообщили в прокуратуре. — От администрации города Челябинска прокуратура потребовала прекратить эту практику".
ТАСС не располагает комментарием администрации города по данному вопросу.
Как сообщали в министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м.
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