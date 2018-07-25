В России усилят защиту особо охраняемых природных территорий

Законопроект №826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особо охраняемых природных территориях“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сегодня прошел окончательное чтение в Госдуме.

По сообщению пресс-службы, документ запрещает переводить ООПТ в лесной фонд для дальнейшего строительства. В частности, будут запрещены спортивные сооружения, свалки и скотомогильники.

Также по этому закону природные ресурсы, расположенные в границах особо охраняемых территорий, принадлежат государству.

Как отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов , при работе над текстом этого документа удалось найти баланс между защитой особо охраняемых природных территорий и защитой граждан, которые проживают в границах этих территорий.

Согласно закону, физические лица смогут посещать ООПТ в соответствии с установленным режимом особой охраны и при наличии особого разрешения. Эти правила не относятся к работникам и лицам, проживающим на территории нацпарков.

Кроме того, теперь в национальные парки будут преобразованы Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Столбы», государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский».