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В России ужесточили контроль за вредными выбросами в атмосферу
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В России ужесточили контроль за вредными выбросами в атмосферу 

Парламентская газета 24 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В России стал строже контроль за выбросами в атмосферу вредных веществ. Теперь информация о показателях этих процессов будет поступать в государственный реестр объектов при Росприроднадзоре, а не в фонд данных экологического мониторинга, который контролировался различными органами государственной власти.
Соответствующий закон 24 июля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации. Изменения вносятся в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков сообщил коллегам, что программа оснащения предприятий датчиками вступит в силу с 1 января 2019 года.
«Она будет рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 до 2025 года. Срок реализации программы не должен превышать четырёх лет со дня получения комплексного экологического разрешения», — отметил сенатор.
Законом определены и особые полномочия Правительства, которые заключаются в том, чтобы определять на объектах первой категории виды технических устройств и оборудования, выбросы от которых подлежат автоматическому контролю. Также кабмин должен будет выработать правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля.
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