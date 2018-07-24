В России ужесточили контроль за вредными выбросами в атмосферу

России стал строже контроль за выбросами в атмосферу вредных веществ. Теперь информация о показателях этих процессов будет поступать в государственный реестр объектов при Росприроднадзоре, а не в фонд данных экологического мониторинга, который контролировался различными органами государственной власти.

Соответствующий закон 24 июля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации . Изменения вносятся в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков сообщил коллегам, что программа оснащения предприятий датчиками вступит в силу с 1 января 2019 года.

«Она будет рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 до 2025 года. Срок реализации программы не должен превышать четырёх лет со дня получения комплексного экологического разрешения», — отметил сенатор.

Законом определены и особые полномочия Правительства, которые заключаются в том, чтобы определять на объектах первой категории виды технических устройств и оборудования, выбросы от которых подлежат автоматическому контролю. Также кабмин должен будет выработать правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля.