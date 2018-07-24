Guardian: человечество живёт у планеты взаймы

Современное человечество крайне интенсивно расходует природные ресурсы, и их потребление с каждым годом приобретает всё более разрушительные масштабы, предостерегает британская газета The Guardian . Каждый год люди берут у планеты больше ресурсов, чем она успевает производить: по последним данным, годовые запасы были потрачены всего за 212 дней.

Природные ресурсы используются во всё более разрушительных масштабах, сообщает британская газета The Guardian.

Согласно новому исследованию, человечество опустошает запасы ресурсов нашей планеты всё более интенсивно. Учёные установили, что годовые объёмы углерода, еды, воды, волокна, почвы и древесины были использованы за рекордные 212 дней.

В результате Всемирный день экологического долга — а это день, в который количество использованных человечеством возобновляемых ресурсов за год начинает превышать объём, который Земля способна воспроизвести, — сдвинулся вперёд сразу на два дня по сравнению с прежними расчётами и теперь приходится на 1 августа.

Для того чтобы человечество могло удовлетворять свои нынешние аппетиты на ресурсы земного шара, ему понадобится 1,7 Земли — такую цифру установили исследователи международной организации Global Footprint Network, которая ежегодно оценивает масштабы «экологической задолженности» человечества, сообщается в статье.

Избыточное потребление впервые началось в 1970-е годы, когда рост населения и средних потребностей человека привели к тому, что потребление превысило устоявшиеся экологически безопасные нормы, поясняет издание. С тех пор день года, к которому человечество превышает свой ежегодный планетарный «бюджет» ресурсов, продвинулся вперёд.

30 лет назад превышение потребления над воспроизводством ресурсов наступило 15 октября. Двадцать лет назад этот день выпал на 30 сентября, а десять лет назад он пришёлся на 15 августа. Затем произошло небольшое замедление в развитии этой тенденции, однако за последние два года темпы снова возросли. Если говорить о современных показателях и прогнозах, в следующем году годовой запас ресурсов может быть впервые исчерпан уже в июле.

Хотя увеличивающиеся объёмы производства продовольствия, добычи полезных ископаемых, вырубки лесов и сжигания топлива обеспечивают краткосрочный и неравномерно распределяемый набор необходимых для жизни ресурсов, в долгосрочной перспективе всё более очевидны последствия в виде эрозии почв, нехватки воды и изменений климата.

По словам директора и соучредителя исследовательской организации Global Footprint Network Матиса Вакернагеля, день расплаты приближается. «Наши нынешние экономики управляют нашей планетой по схеме Понци: мы заимствуем будущие ресурсы Земли для управления нашими экономиками в настоящем. Как и любая схема Понци, это работает лишь некоторое время, — объясняет глава исследовательского центра. — Но если государства, компании или домашние хозяйства всё глубже закапываются в долги, в конечном счёте они разваливаются».

Впрочем, ситуация обратима, пишет The Guardian. Проведённые группой учёных исследования показывают, что политические действия намного более эффективны, чем индивидуальные решения. Например, замена 50% потребления мяса вегетарианской диетой отодвинет день экологического долга на пять дней назад. Повышение эффективности в строительстве и промышленном производстве может отодвинуть этот день на три недели, а сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу на 50% подарит дополнительные три месяца.

В прошлом экономические спады, сопровождавшиеся сокращением потребления энергии, также положительно влияли на запасы ресурсов на планете. Так, во время финансового кризиса 2007—2008 годов день экологического долга отодвинулся на пять дней назад.

Однако общая тенденция такова: текущие объёмы природных ресурсов всё чаще берутся у планеты «взаймы», уверяет британская газета. Независимые друг от друга научные исследования за прошедший год показали, что третья часть земель сейчас сильно повреждена, в то время как тропические леса скорее стали источником выбросов вредных газов в атмосферу, чем способствуют их поглощению. Также учёные бьют тревогу в связи со всё более неустойчивыми погодными условиями, особенно в Арктике. Кроме того, беспокойство вызывает снижение популяции пчёл и других насекомых, занимающихся опылением растений и необходимых для их взращивания, подчёркивает The Guardian.