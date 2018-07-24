В воронежском лесу обнаружили более 40 очагов захламления мусором

Активисты Общероссийского народного фронта в Воронежской области обнаружили крупную несанкционированную свалку на территории Семилукского района.

Более 40 очагов захламления обнаружили общественники в лесу вблизи села Девица. О том, что в лес периодически заезжает загруженный мусором транспорт, активистам рассказали местные жители. По словам граждан, в основном ТКО вывозят грузовые малотоннажные автомобили или грузовые машины с логотипами строительных компаний, а не мусоровозы.

«Буквально в паре сотен метров от этого места расположен официальный полигон для захоронения ТКО. Видимо, кому-то не хочется платить за утилизацию отходов. Поэтому их не довозят до полигона и выбрасывают прямо в лесу», — сообщили люди.

Общественники выехали на место и убедились, что жалобы граждан обоснованы. Более 40 очагов захламления находятся вдоль трассы в районе поворота на Острогожск . Большую часть мусора активисты ОНФ нашли в 100-150 м от полигона ТКО.

«Мы просто поразились масштабу проблемы. Местами зеленые насаждения просто завалены строительными отходами, старой мебелью, мешками с отбитой штукатуркой, шифером, асбестовыми трубами, спиленными ветками деревьев и прочим. Одна куча, например, полностью состоит из панелей, которыми отделываются салоны автомобилей, из разбитых бамперов. Сразу понятно, что к ней имеет непосредственное отношение один из автосервисов», — констатировал активист регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев.

Он добавил, что у нарушителей есть возможность утилизировать бытовые и производственные отходы на официальном полигоне ТКО. С недавнего времени расплатиться за его услуги можно непосредственно во время сдачи отходов.

«Мы обратились к властям с просьбой очистить зеленую зону от мусора. Понимаем, что убрать столько мусора среди деревьев непросто, но необходимо, так как лесные насаждения могут погибнуть на значительной территории. Кроме того, нужно пресечь дальнейший незаконный вывоз ТКО, ловить и наказывать тех, кто этим занимается. В противном случае убранная свалка может появиться снова», — подчеркнул Бурданцев.