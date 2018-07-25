Курская прокуратура оштрафовала Спецавтобазу за свалку

Виновные привлечены к административной ответственности

Прокуратура города Курска проверила соблюдение АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате были выявлены нарушения экологических, гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию полигона ТБО в д. Чаплыгина Курского района: отсутствии контроля за составом поступающих твердых коммунальных отходов, захламление прилегающей территории, захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Обществом при осуществлении деятельности не были реализованы требования документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

По требованию прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в адрес АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, приняты меры по не допущению захламления территории, прилегающей к полигону.