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Курская прокуратура оштрафовала Спецавтобазу за свалку
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Курская прокуратура оштрафовала Спецавтобазу за свалку 

Курские известия 25 июля 2018
Фото: Курские известия
Виновные привлечены к административной ответственности
Прокуратура города Курска проверила соблюдение АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате были выявлены нарушения экологических, гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию полигона ТБО в д. Чаплыгина Курского района: отсутствии контроля за составом поступающих твердых коммунальных отходов, захламление прилегающей территории, захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Обществом при осуществлении деятельности не были реализованы требования документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.
По требованию прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в адрес АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» внесено представление об устранении нарушений законодательства.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены, приняты меры по не допущению захламления территории, прилегающей к полигону.
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