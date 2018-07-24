Мошарова и Тефтелева заставят озеленять Челябинск 

Фонд развития региональной агломерации «Большой Челябинск» обратился к главе города Евгению Тефтелеву и председателю городской думы Станиславу Мошарову с нормотворческой инициативой по проблемам озеленения территории мегаполиса, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на исполнительного директора общественной организации Юрия Черкасова.
Общественные экологи потребовали от двуглавой власти столицы Южного Урала разработать и принять имеющую норму регионального закона комплексную программу по защите и воспроизводству зелёных насаждений в Челябинске. Крайне неблагоприятная экологическая ситуация в мегаполисе осложняется постоянными угрозами вырубки деревьев и других зелёных насаждений в городской черте под жилищное и коммерческое строительство. «Большой Челябинск» предложил местным властям объявить мораторий на любую вырубку деревьев и других зелёных насаждений (кроме санитарной) и любое возможное строительство в городе Челябинске осуществлять исключительно без существенного ущерба зелёным насаждениям. Зелёные зоны, используемые жителями как скверы и места отдыха, должны быть законодательно защищены. Чиновникам предложено разработать и принять на условиях прозрачности и соответствия запросам граждан городскую программу озеленения города Челябинска для защиты жителей от неблагоприятных экологических условий.
К разработке программы планируется привлечь всех заинтересованных представителей общественности и экспертов-экологов. В каждом районе города должны быть созданы новые парки, скверы и зелёные зоны, а также благоустроены имеющиеся. Консультации по проблеме защиты зелёных насаждений в Челябинске должны быть проведены с профильными структурными подразделениями администрации Челябинска, депутатами городской думы и членами Общественной Палате города.