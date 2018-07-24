Местообитание редкого журавля обнаружили на северо-востоке Подмосковья

"Серый журавль находится под особой охраной с 1978 года. Многочисленность следов пребывания птиц, а также их встреча в гнездовой период, дает основание надеяться на постоянное гнездование серого журавля в этом районе", — отмечается в пресс-релизе.

По данным министерства, в Московской области достоверно известны три основные территории гнездования этих крупных красивых птиц — северная, восточная и западная. Больше всего птиц, отмечает ведомство, наблюдается в Талдомском городском округе, в заказнике «Журавлиная родина».

"В Щелковском районе в настоящее время проводится проектирование особо охраняемых природных территорий, куда включены и участки, на которых были найдены следы пребывания серого журавля", — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает министерство, введение режима особой охраны на этих территориях позволит сохранить редкие виды.