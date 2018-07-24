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Местообитание редкого журавля обнаружили на северо-востоке Подмосковья
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Местообитание редкого журавля обнаружили на северо-востоке Подмосковья 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экологи выявили на северо-востоке Московской области местообитание серого журавля, занесенного в Красную книгу Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства экологии и природопользования.
"Серый журавль находится под особой охраной с 1978 года. Многочисленность следов пребывания птиц, а также их встреча в гнездовой период, дает основание надеяться на постоянное гнездование серого журавля в этом районе", — отмечается в пресс-релизе.
По данным министерства, в Московской области достоверно известны три основные территории гнездования этих крупных красивых птиц — северная, восточная и западная. Больше всего птиц, отмечает ведомство, наблюдается в Талдомском городском округе, в заказнике «Журавлиная родина».
"В Щелковском районе в настоящее время проводится проектирование особо охраняемых природных территорий, куда включены и участки, на которых были найдены следы пребывания серого журавля", — подчеркивается в сообщении.
Как отмечает министерство, введение режима особой охраны на этих территориях позволит сохранить редкие виды.
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