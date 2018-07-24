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Прокуратура на Урале выявила более 300 экологических нарушений на предприятиях
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Прокуратура на Урале выявила более 300 экологических нарушений на предприятиях 

ТАСС 24 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области выявила в 2018 году на предприятиях региона более 300 нарушений в сфере экологии. Для их устранения внесено 69 представлений, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха, всего за 2018 год выявлено более 300 нарушений закона, для устранения которых внесено 69 представлений, в суд направлено 18 исковых заявлений, опротестовано 12 правовых актов, к дисциплинарной ответственности привлечено 33 лица, к административной — 37. В рамках профилактики совершения экологических правонарушений 32 должностным лицам объявлены предостережения", — говорится в сообщении.
В частности, при проверке комбината «Горный» в Екатеринбурге установлено, что предприятием с августа 2017 года в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества — 13 тонн в год — при отсутствии разрешительной документации и утвержденного проекта нормативов допустимых выбросов. «Юридическое лицо и эколог предприятия привлечены по инициативе прокурора к административной ответственности по статье КоАП РФ „Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“. В рамках исполнения судебного решения юрлицом разработана необходимая документация, получено санитарно— эпидемиологическое заключение на нее, документы сданы в Департамент Росприроднадзора по УрФО для получения разрешительной документации», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на территории региона сложилась тенденция снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников: за пять лет более чем на 150 тыс. тонн, или на 15,4%.
"Вместе с тем, аналогичные выбросы от автотранспорта только за последний год увеличились на 13 тыс. тонн", — уточнили в прокуратуре.
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