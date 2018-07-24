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Ленобласть готовит новые мусорные полигоны
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Ленобласть готовит новые мусорные полигоны 

Ivyborg.ru 24 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
В Ленобласти к уже имеющимся полигонам будет построено несколько новых площадок для переработки и размещения ТКО (твердых коммунальных отходов).
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, к 2022 году в области будет построено несколько мусорных полигонов, на которые возможно будет свозить более 1 млн тонн отходов в год. При этом все полигоны расположат на расстоянии не менее 4 км от населенных пунктов (при норме 1 км) и в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга.
Напомним, что недавно состоялось открытие нового мусорного полигона в Подпорожье. Общая площадь полигона составляет 10,5 гектара, он рассчитан на прием 100 тысяч кубометров отходов в год из населенных пунктов Подпорожского и Лодейнопольского районов.
Также в 2017 году в Ленобласти проведена реконструкция с увеличением мощностей существующих объектов размещения ТКО в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах, на территории полигонов во Всеволожском и Приозерском районах установлены мусоросортировочные комплексы. И уже запланировано создание пяти станций обработки отходов, расширение четырех действующих полигонов.
Для отходов не подлежащих переработке строится полигон в Кингисеппском районе, его предполагаемая площадь рассчитана на прием более 500 тысяч тонн мусора в год. На полигоне будет реализован инновационный комплекс компостирования, что в свою очередь, позволит сократить объемы захоронения отходов на 30% и больше.
в Выборгском районе также появится новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим комплексом, в данный момент администрация ведет поиски места под строительство, но к 2022 году полигон ТКО должен быть построен.
Напомним, единый региональный оператор по обращению с отходами должен появиться в Ленобласти не раньше 1 января 2019 года. Ранее мы сообщали, что мусорный рынок уже приглянулся госкорпорации «Ростех».
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