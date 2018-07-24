На проект сохранения Волги потребуется более 15 млрд рублей

Стоимость планируемых мероприятий по приоритетному проекту сохранения Волги предварительно оценивается более чем в 15 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Департамента Росприроднадзора по ПФО.

В Нижнем Новгороде прошло совещание, на котором были подведены итоги работы по контролю за состоянием рекреационных зон реки и береговых полос. На совещании было отмечено, что специалисты Роприроднадзора в ходе надзорных мероприятий проинвентаризировали девять промышленных предприятий, выявили 25 объектов негативного воздействия на окружающую среду, поставили на учет более 40 затонувших объектов.

До сентября будет продолжаться работа по мониторингу качества природной воды в реке и выявлению объектов, сбрасывающих грязные сточные воды. Продолжается работа по оформлению паспорте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Нижегородской области ». В Нижегородской области продолжается реализация пилотного проекта по снижению поступления загрязнённого диффузного стока с территории Бурнаковской низины.

В сообщении говорится, что при должном финансировании на территории более 30 муниципальных образований может быть реализовано 88 мероприятий по сохранению реки.