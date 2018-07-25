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Нелегальную свалку ликвидировали в Серпуховском районе Подмосковья
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Нелегальную свалку ликвидировали в Серпуховском районе Подмосковья 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Администрация сельского поселения Васильевское Серпуховского района Московской области ликвидировала незаконную свалку строительного мусора вблизи деревни Фенино, говорится в сообщении регионального министерства экологии.
По данным ведомства, о навалах отходов сообщил председатель СНТ «Дубрава-2». «Было установлено, что на земельном участке, принадлежащим поселению, организована незаконная свалка из боя кирпича и бетона, досок и других отходов строительства. Администрации было выдано предписание ликвидировать навалы мусора», — отмечает министерство.
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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