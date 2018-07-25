Нелегальную свалку ликвидировали в Серпуховском районе Подмосковья

По данным ведомства, о навалах отходов сообщил председатель СНТ «Дубрава-2». «Было установлено, что на земельном участке, принадлежащим поселению, организована незаконная свалка из боя кирпича и бетона, досок и других отходов строительства. Администрации было выдано предписание ликвидировать навалы мусора», — отмечает министерство.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.