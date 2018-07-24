Что будет с Европой, если Гольфстрим остынет?

Что произойдет с Европой, если Гольфстрим иссякнет?

Гольфстрим переносит массы теплой атлантической воды из Карибского бассейна к Европе. Поэтому зимы тут не такие холодные как в Северной Америке на тех же широтах. Пальмы на южном побережье Британии были бы немыслимы без Гольфстрима.

Еще в конце прошлого тысячелетия профессор Штефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf) из потсдамского Института исследования климата предсказывал, что Гольфстрим в результате глобального изменения климата может ослабнуть или даже вообще иссякнуть.

«Премия тысячелетия»

В результате этого на европейском континенте вопреки мировой тенденции климат должен стать холоднее, а не теплее. За это открытие Рамсторф был награжден в 1999 году «Премией тысячелетия» американского Фонда имени Джеймса Макдоннелла в размере одного миллиона долларов.

Почти двадцать лет спустя нет никаких новых сведений о действительном будущем Гольфстрима. Однако до сих пор ослабление Гольфстрима, или, выражаясь научно, Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ), не нашло бесспорных доказательств.

Это объясняется в том числе и тем, что соответствующие измерения производятся лишь с 2004 года и наблюдаемые с тех пор изменения могут быть объяснены просто естественной вариабельностью. Однако Рамсторф убежден, что Гольфстрим в долгосрочной перспективе, как минимум в течение 50 лет, заметно ослабеет.

Соль как мотор циркуляции

Его гипотеза носит принципиальный характер: таяние ледников в Гренландии продолжается, в результате падает содержание соли в водах северной Атлантики и поэтому ослабляется механизм смешивания, который в северных морях заставляет теплую поверхностную воду опускаться на глубину и тем самым поддерживает глобальную циркуляцию вод в мировом океане.

Но что произойдет, если Гольфстрим действительно ослабеет? Действительно ли нам европейцам нужно приготовиться к похолоданию климата? По этому вопросу у науки еще нет единого мнения.

Но недавно ученые из группы К. Чена (X. Chen) опубликовали в журнале «Нейчер» (Nature) статью с результатами исследования, согласно которому ослабление АМЦ якобы приведет по всему миру в сильному повышению температуры земной поверхности.

Может ли Гольфстрим остынуть?

Авторы статьи аргументирует это следующим образом: в прошлом АМЦ частично компенсировала глобальное повышение температуры, вызванное парниковым (углекислым) газом, перенося тепло с поверхности мирового океана в его глубины. Если же этот механизм ослабеет, то в мировом океане будет накапливаться меньше тепла из атмосферы, вследствие чего повысится температура на Земле, в том числе и в Европе.

«Эта гипотеза сомнительна, — критикует Штефан Рамторф статью. — Авторы утверждают, что в периоды сильной АМЦ в результате конвекции тепло переносится в более глубокие слои воды и поэтому земная поверхность меньше нагревается».

«Это чистое предположение»

«Однако конвекция в субполярной Атлантике происходит из-за того, что поверхностная вода в холодные зимние дни становится холоднее, чем глубинная и поэтому начинается смешивание слоев воды на глубине — несмотря на стабильное распределение слоев соленой воды. Свежая вода лежит в зонах конвекции в центре Лабрадора над солесодержащей водой. Конвекция направляет тепло всегда снизу вверх, а не сверху вниз». Даже если предположить, что механизм, описанный в статье, в принципе верен, заключает Рамсторф, прогноз ученых на ближайшие двадцать лет является «чистым предположением».

Также резко критикует эту гипотезу Йоханн Юнгклаус (Johann Jungclaus), гамбургский ученый из Общества научных исследований имени Макса Планка. Юнгклаус, руководитель исследовательской группы в отделе океанологии в земной системе Института метеорологии Общества Макса Планка, утверждает:

«Авторы описывают множество случайных совпадений и выстраивают причинно-следственные связи, хотя доказать их по-настоящему не могут. Они исходят из того, что все изменения температуры в Северной Атлантике и большая часть глобального океанического теплого бюджета связаны с изменениями в АМЦ. Но они, в частности, не учитывают, горизонтальное перераспределение вод, вызываемое, например, интенсивным субполярным водоворотом».

«Интересно, потому что провокационно»

А вот профессор Моджиб Латиф из Центра морских исследований имени Гельмгольца (Геомар/ Киль) настроен скорее примирительно:

«Сформулированная авторами гипотеза все-таки интересна, потому что она провокационна».

Но, исходя из сути вопроса, и он считает, что методика исследователей сомнительна:

«Мы не имеем никаких сведений о развитии АМЦ во второй половине XX-го века и также не знаем, как будет развиваться АМЦ в будущих десятилетиях».

По его мнению, даже если предположить, что Гольфстрим или же АМЦ действительно ослабеют, выводы данного исследования вызывают сомнения.

Глобальное потепление продолжается

«Большинство климатических моделей не поддерживает гипотезу об ускорении нагревания Земли в случае ослабления АМЦ в будущем», — утверждает Латиф.

Но новые мысли оживляют научную деятельность. В грядущие годы исследователи будут еще активнее изучать процессы в Гольфстриме и последствия возможного ослабления циркуляции.

Но одно для Штефана Рамторфа ясно уже сейчас: