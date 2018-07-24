Ферму в Подмосковье оштрафовали на 520 тыс. рублей за нарушения ветзакона

Молочно-торговую ферму (МТФ) в Наро-Фоминском городском округе оштрафовали на 520 тысяч рублей за нарушения в соблюдении ветеринарного законодательства РФ , говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

Обнаруженные нарушения относятся к федеральным законам «О ветеринарии», «Об отходах производства и потребления», «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», «Ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации и уничтожения биологических отходов».

«В ходе осмотра территории, прилегающей к МТФ, принадлежащей ООО «Совхоз Архангельский» обнаружены биологические отходы (трупы животных КРС). Имеется зловонный запах разлагающихся трупов. Обнаружены останки животных (кости, копыта) и иные биологические отходы. Также выявлены очаговые разливы навозной жижи и складирование сухого навоза», — говорится в сообщении.

За нарушения ветеринарно-санитарных норм ООО «Совхоз Архангельский» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 и части 1 статьи 10.6 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации в виде наложения административного штрафа в размере 520 тысяч рублей.

МТФ также выдано предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации.