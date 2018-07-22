Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром

Сине-зеленая эпидемия: «цветение» Днепра грозит украинцам риском развития рака

Эксперты отмечают, что сине-зеленые водоросли вырабатывают опаснейшие для человека токсины, которые могут поражать не только нервную, но также и дыхательную систему и печень.

Крупнейшая река Украины Днепр обеспокоила местных жителей. А все по причине заболачивания воды и окрашивания ее в сине-зеленый цвет. Более того, украинцы пожаловались и на невыносимый запах Днепра.

Как отметил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, только за последние пару недель наблюдается повышенное содержание сине-зеленых водорослей в реке, а также наличие кишечной палочки в поверхностных водоемах, что само по себе является опасным индикатором загрязнения.

«Это наблюдается более пяти лет. Прежде всего это связано с нарушением водообмена реки Днепр с киевским водохранилищем, с массовым ростом сине-зеленых водорослей», — цитирует заявление портал «Обозреватель».

Гниение погибшей рыбы и выбросы фосфатов в Днепр — все это становится проблемой для местных очистных сооружений, которые попросту не справляются с поставленной задачей.

По словам экспертов, сине-зеленые водоросли вырабатывают опаснейшие для человека токсины, которые могут поражать не только нервную, но также и дыхательную систему и печень.

При этом украинские водоканалы и контролирующие органы имеют ограничения по измерительным показателям качества воды, которая затем идет на питьевую и может усилить опасность.

Как отмечают специалисты, в Днепре запрещено купаться из-за загрязнений. Также опасно сидеть вблизи такой воды. По мнению экспертов, цветение Днепра может даже стать причиной всплеска онкологических заболеваний.