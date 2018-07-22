Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром

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Сине-зеленая эпидемия: «цветение» Днепра грозит украинцам риском развития рака 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: pixabay.com
Эксперты отмечают, что сине-зеленые водоросли вырабатывают опаснейшие для человека токсины, которые могут поражать не только нервную, но также и дыхательную систему и печень.
Крупнейшая река Украины Днепр обеспокоила местных жителей. А все по причине заболачивания воды и окрашивания ее в сине-зеленый цвет. Более того, украинцы пожаловались и на невыносимый запах Днепра.
Как отметил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, только за последние пару недель наблюдается повышенное содержание сине-зеленых водорослей в реке, а также наличие кишечной палочки в поверхностных водоемах, что само по себе является опасным индикатором загрязнения.
«Это наблюдается более пяти лет. Прежде всего это связано с нарушением водообмена реки Днепр с киевским водохранилищем, с массовым ростом сине-зеленых водорослей», — цитирует заявление портал «Обозреватель».
Гниение погибшей рыбы и выбросы фосфатов в Днепр — все это становится проблемой для местных очистных сооружений, которые попросту не справляются с поставленной задачей.
По словам экспертов, сине-зеленые водоросли вырабатывают опаснейшие для человека токсины, которые могут поражать не только нервную, но также и дыхательную систему и печень.
При этом украинские водоканалы и контролирующие органы имеют ограничения по измерительным показателям качества воды, которая затем идет на питьевую и может усилить опасность.
Как отмечают специалисты, в Днепре запрещено купаться из-за загрязнений. Также опасно сидеть вблизи такой воды. По мнению экспертов, цветение Днепра может даже стать причиной всплеска онкологических заболеваний.
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