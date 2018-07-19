У леопардов окажется больше земли

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Нацпарк «Земля леопарда» в Приморье готовится к расширению 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Автономная некоммерческая организация "Дальневосточные леопарды" совместно с национальным парком "Земля леопарда" в Приморском крае начали подготовку проектной документации для расширения нацпарка на 6 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.
"За последние 100 лет площадь местообитаний редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка. В связи с этим инициатива АНО "Дальневосточные леопарды" о включении нового участка в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) нашла поддержку у руководства ФГБУ "Земля леопарда". В настоящее время АНО "Дальневосточные леопарды" в сотрудничестве с ФГБУ "Земля леопарда" ведет работу по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении национального парка", — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь участка, который планируется присоединить, составляет 6 тыс. га. Это прибрежная территория в районе поселка Андреевка в Хасанском районе, которая может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера. Эта территория непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником. Кроме того, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра.
"До недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека. При уменьшении антропогенного воздействия этот участок мог бы дать возможность для расширения ареала дальневосточного леопарда. Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды России передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — сообщает пресс-служба.
Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. В настоящее время его площадь составляет 262 тыс. га. За это время численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 84 особей.
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