Экологическая выставка открылась в библиотеке на Трофимова

В библиотеке № 121, которая расположена на улице Трофимова, открылось экологическая выставка «Времена года». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Экологическое окно " Времена года» притягательно для читателей библиотеки № 121. Занятная экспозиция из природных материалов в сочетании с книгами по экологической тематике побуждает читать и любить природу, — сообщил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Трофимова, дом 15.

(ап)