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Экологическая выставка открылась в библиотеке на Трофимова
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Экологическая выставка открылась в библиотеке на Трофимова 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121, которая расположена на улице Трофимова, открылось экологическая выставка «Времена года». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Экологическое окно " Времена года» притягательно для читателей библиотеки № 121. Занятная экспозиция из природных материалов в сочетании с книгами по экологической тематике побуждает читать и любить природу, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Трофимова, дом 15.
(ап)
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