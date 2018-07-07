В ПДД появились новые ограничения

РФ с первого июля обновились ПДД. Вступили в силу некоторые новые ограничения и появились новые дорожные знаки.

Если более конкретно, то с начала текущего месяца в крупные российские города будет ограничен въезд некоторым ТС, экологический класс которых ниже «Евро-4». Визуально ограничение по эконормам будет обозначаться специальными знаками и табличками.

К примеру, если на табличке будет отображаться экокласс «Евро-4», то данное сообщение следует понимать, что за знак не могут проехать машины и другие ТС с экологическим классом ниже ("Евро-0,1,2,3).

Такие таблички будут сочетаться с дорожными знаками, указывающими как конкретное направление, так и целую зону.

Интересный факт: изменения в правила уже вступили в силу, а специальные знаки на дорогах не появились. Оказывается, сами знаки уже разработаны. Но существуют лишь на бумаге в виде чертежей.

Причиной тому — неодобренный пока что ГОСТ. Точную дату появления на дорогах новых ограничительных знаков пока не знает никто.