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Названы самые грязные российские регионы
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В Роспотребнадзоре назвали российские регионы с самым грязным воздухом 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам прошлого года регионом с самым грязным воздухом в России стала Бурятия. Об этом пишет газета «Известия».
Издание пишет, что антирейтинг был составлен исходя из доли проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В перечень попали те регионы, где доля ПДК была наиболее высока.
Также в этот список вошли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.
Как считают эксперты, данные о загрязнённости воздуха в Крыму не касаются курортных зон.
В правительстве Бурятии сообщили, что Улан-Удэ попадает в списки городов с наиболее грязным воздухом из-за выбросов бензапирена, которые образуются от угольных котельных в частном секторе. Отмечается, что власти намерены решить проблему путём централизации отопления.
Ранее в Минприроды назвали самые загрязнённые города России.
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