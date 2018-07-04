Названы самые грязные российские регионы

В Роспотребнадзоре назвали российские регионы с самым грязным воздухом

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам прошлого года регионом с самым грязным воздухом в России стала Бурятия . Об этом пишет газета «Известия»

Издание пишет, что антирейтинг был составлен исходя из доли проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В перечень попали те регионы, где доля ПДК была наиболее высока.

Как считают эксперты, данные о загрязнённости воздуха в Крыму не касаются курортных зон.

В правительстве Бурятии сообщили, что Улан-Удэ попадает в списки городов с наиболее грязным воздухом из-за выбросов бензапирена, которые образуются от угольных котельных в частном секторе. Отмечается, что власти намерены решить проблему путём централизации отопления.