Назван регион с самым грязным воздухом

Парламентская газета: последние новости

В Совете Федерации оценили идею об экологическом налоге на сигареты

Ставка платы за негативное воздействие на экологию будет снижена в 7 раз

Онищенко советует не торопиться с экологическим налогом для производителей сигарет