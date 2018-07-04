Назван регион с самым грязным воздухом 

Регионом с самым грязным воздухом в России является Бурятия, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом пишет газета «Известия».
Антирейтинг был составлен, исходя из доли проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В список регионов с плохим воздухом также попали Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.
Ранее сообщалось, что самая хорошая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Далее идут Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашская Республика и Республика Коми.