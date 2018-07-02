Жители пригорода Тольятти обратились к Собчак

Жители пригорода Тольятти попросили Собчак защитить их от свалки

По данным «Коммерсанта» строительство комплекса по сортировке и захоронению мусора в Ставропольском районе, стоимостью около 1 миллиарда рублей — инициатива ГК «ЭкоВоз», аффилированной самарскому бизнесмену Денису Волкову , который также является депутатом Самарской губернской думы и заместителем председателя думского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Жители Тольятти, а также сел Васильевка и Узюково Ставропольского района уже долгое время выступают против размещения нового мусорного полигона либо в черте города, либо в непосредственной близости от него — на расстоянии 1-2 километров от жилых домов и сельхозугодий. 3 марта 2018 года кандидат в президенты РФ Ксения Собчак встретилась с большой группой протестующих против строительства мусороперерабатывающего комплекса, на которой жители Васильевки передали политику соответствующую петицию. Ксения Собчак направила генеральному прокурору России требование незамедлительно организовать проверку планов по строительству мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти и Ставропольском районе Самарской области, а также деятельность Дениса Волкова.

Из многочисленных сообщений жителей Васильевки, адресованных в Twitter Ксении Собчак следует, что был организован завоз людей из близлежащих населенных пунктов, для участия в общественных слушаниях. Юзер @Vollarina пишет: «Вы уже были у нас в Васильевке, сейчас нам снова нужна ваша помощь. Откликнитесь, пожалуйста. Посмотрите, что они делают, стоило только начаться шумихе над ЧМ, они решили провести левое голосование, чтобы собрать подписи с каких-то левых людей». На опубликованных видеозаписях видны автобусы с привезенными людьми, с которыми жители Васильевки ведут увещевательные беседы и призывают не вмешиваться в их дела.