В Кавказском биосферном заповеднике подсчитали медведей

Сотрудники Кавказского биосферного заповедника подводят итоги подсчёта медведей на особо охраняемой территории.

На горе Тыбга, одной из самых доступных в Адыгее , учёт медведей проводили с 14 по 20 июня.

Учёные прошли по верховьям рек Холодной, Молчепы и Безымянки и по хребту Безводному.

По словам старшего научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Александра Перевозова, впервые за экспедицию учёные увидели медведей в районе хребта Абаго.

«Три некрупных разномастных медведя один за другим пробежали в сторону долины реки Холодной. Ещё одна встреча была с медведем, несмотря на вполне прохладный вечер, спавшим на снежнике. На втором отроге Тыбги мы обнаружили ещё трёх медведей и медведицу с медвежонком, и на хребте Безводном — ещё пять. Но очевидно, что в долине реки Чессу — одном из диких и недоступных для человека мест заповедника, медведей гораздо больше», — уточнил А. Перевозов.

Спускаясь с Тыбги, осмотрели верховья реки Холодной, по широкой долине которой бродили ещё три медведя, вполне возможно, отмеченные группой учёта раньше.

Всего группа за время подсчёта встретила 21 медведя. Некоторых особей — по нескольку раз. Общая численность редкого краснокнижного животного на Тыбге составляет, по мнению учёных, от 16 до 19 особей, включая двух медвежат. Но реальная численность медведей, скорее всего, в 1,5-2 раза выше. Всё чаще туристы и гости заповедника рассказывают о встречах с медведями на охраняемых землях. Поэтому учёные напоминают: медведь — крупный хищник, очень сильный и опасный для человека. Так что единственный способ избежать трагедии — не встречаться с ним.