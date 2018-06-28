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Чайка раскритиковал работу Роспотребнадзора
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Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Генпрокурор Юрий Чайка подверг критике работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правоохранителей, в том числе региональных прокуроров, по борьбе с нарушениями при обороте отходов. Его вступительное слово на профильном совещании в Иркутске распространила в четверг утром пресс-служба ведомства.
По словам Чайки, Росприроднадзором "должным образом не обеспечивается проведение экологической экспертизы, лицензирование предприятий, не контролируется своевременность перечисления в бюджетную систему платежей за негативное воздействие на природную среду, не взыскивается причиненный экологический вред".
Роспотребнадзор, по мнению генерального прокурора, не в полной мере осуществляет социально-гигиенический мониторинг и нормирование на предприятиях и полигонах твердых бытовых отходов, а виновные незаконно освобождаются от административной ответственности.
"Нуждается в улучшении работа оперативных и следственных органов в рассматриваемой сфере", — заявил Чайка.
По его словам, оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконным обороте отходов фактически не проводится. За два с половиной года были заведены 150 дел оперативного учета, а реализованы лишь 11. Всего за это время расследовались 154 уголовных дела, а до суда дошло только 40, причем в половине регионов дела этой категории вообще не возбуждались, хотя в каждом из них прокуроры выявили более 1 тысячи нарушений.
"Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", — сказал Чайка.
В ряде регионов прокуроры упустили "контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, исчерпавших свой ресурс и расположенных в непосредственной близости к жилому сектору", заключил он.
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