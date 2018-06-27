Предсказана климатическая катастрофа в России

Ученые предсказали климатическую катастрофу в России

МОСКВА , 28 июн — РИА Новости . В северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения, сообщают норвежские ученые. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change.

По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Отмечается, что в основном этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает в процессе таяния льдов.

Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими условиями: холодная северная и более мягкая южная. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле ледяной покров тает, насыщая море пресной водой, которая зимой вновь образует ледяной покров. Ученые заявляют, что холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических.

Кроме того, согласно исследованию, процесс потепления на Баренцевом море будет необратимым — в Арктике образовалась «горячая точка», и климатическое изменение губительно скажется на экосистеме моря.