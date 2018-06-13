У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление

Экологи сообщили о массовой гибели сельди у берегов Сахалина

Экологи выясняют причины массовой гибели сельди в заливе Пильтун на северо-востоке Сахалина. Об этом сообщает общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

«Масштабы гибели тихоокеанской сельди в заливе Пильтун огромны. На одной из точек осмотра в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров, что равно примерно 93 тоннам рыбы», — утверждают активисты.